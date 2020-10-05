Фокин нарушил договоренность в ТКГ, – нардеп Костин
Экс-заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин высказывал собственные убеждения относительно войны на Донбассе, не согласованные с позицией ТКГ.
Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель Украины в ТКГ Андрей Костин в эфире Украина 24. По его словам, в группе якобы была договоренность о том, что некоторые вопросы нужно согласовывать, чтобы общество воспринимало высказывания кого-либо из членов ТКГ как позицию делегации.
"Фокин много наговорил всего лично от себя, то высказывание (о том, что доказательств того, что Россия ведет войну с Украиной на Донбассе, нет – Ред.) также было его личной позицией Но мы уже наслышаны о том, что людям очень сложно отличить личную позицию от официальной", – сказал Костин.
Он заявил, что на данный момент участники Украинской группы в ТКГ обсуждают усиление коммуникативной составляющей их деятельности.
Напомним, накануне разгорелся громкий скандал вокруг первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.
Он делал резонансные заявления о Донбассе и до этого, а 30 сентября президент Владимир Зеленский решил отстранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
Кроме этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту с требованием уволить Фокина.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отстранить Фокина от переговоров по Донбассу.
Вскоре отреагировал и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что Фокин не виноват в договорах, которые ранее подписывала Украина, но отметил, что заявления первого премьера не оправдывают его.