Фокин нарушил договоренность в ТКГ, – нардеп Костин

Экс-заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин высказывал собственные убеждения относительно войны на Донбассе, не согласованные с позицией ТКГ.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель Украины в ТКГ Андрей Костин в эфире Украина 24. По его словам, в группе якобы была договоренность о том, что некоторые вопросы нужно согласовывать, чтобы общество воспринимало высказывания кого-либо из членов ТКГ как позицию делегации.

"Фокин много наговорил всего лично от себя, то высказывание (о том, что доказательств того, что Россия ведет войну с Украиной на Донбассе, нет – Ред.) также было его личной позицией Но мы уже наслышаны о том, что людям очень сложно отличить личную позицию от официальной", – сказал Костин.

Он заявил, что на данный момент участники Украинской группы в ТКГ обсуждают усиление коммуникативной составляющей их деятельности.

Напомним, накануне разгорелся громкий скандал вокруг первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.

Он делал резонансные заявления о Донбассе и до этого, а 30 сентября президент Владимир Зеленский решил отстранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.

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