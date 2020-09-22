Фокин может уйти из ТКГ по Донбассу, когда захочет, – адвокат "Слуги народа"

Если первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса Витольд Фокин захочет покинуть свой пост, он может это сделать, когда пожелает.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал народный депутат от "Слуги народа" и адвокат партии Александр Качура, комментируя соответствующее заявление Фокина.

"Никто не будет держать насильно любого представителя Украины в делегации Трехсторонней контактной группы. Если господин Фокин захочет уволиться, он может это сделать когда захочет. Мы пригласили его на заседание комитета, чтобы объяснил, где его позиция как уроженца Донбасса, а где как представителя контактной группы", – отметил он.

На уточнение OBOZREVATEL, что же о скандальных пророссийских заявлениях Фокина относительно войны на Донбассе думают в Офисе президента, Качура ответил, что каждый имеет право на собственное мнение, но оно не должно разбегаться с позицией переговорной группы в целом.

"Россия потом хватается за любые подобные высказывания, мол, вот у вас же так заявляли, то давайте так и сделаем. Должна быть общая позиция – и в украинской делегации, и в Трехсторонней контактной группе, и в парламенте, и в Офисе. Иначе это путь в никуда. Сейчас у всех разные мнения, а оправдываться потом должен руководитель Офиса президента. Это неправильный подход", – подчеркнул Качура.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" допустили проведение встречи с первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольдом Фокиным относительно его заявлений об оккупированном Россией регионе Украины.