Фокин извинился за "повстанцев" на Донбассе

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за использование слова "повстанцы" в отношении террористов на Донбассе.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в комментарии Фокина говорится, что правильно было бы сказать "боевики".

"Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Как патриот Украины и как один из первых руководителей возрожденного украинского государства, я искренне желаю и сделаю все для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. такой вижу свою роль в украинской делегации в ТКГ", – сказал он.

Фокин отметил, что ему действительно жаль, что его оговорка вызвала столь значительный резонанс в обществе.

"Вместе с тем хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановление суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах, имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово!" – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября в эфире "UA: Украинский радио" Фокин отметил, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для проведения там местных выборов.

По его словам, Россия ранее согласилась на такой способ движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешний линии разграничения на Донбассе.

"Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно либо такой же контингент разместить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или на всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проходить выборы", – заявил Фокин.