Фокин заявил, что договоренности по Донбассу "гроша медного не стоят"

Все протоколы, меморандумы, договоренности, претензии и предложения в переговорах по Донбассу "гроша медного не стоят" и являются лишь "средством затягивания процесса".

Об этом в интервью "КП в Украине" заявил экс-премьер министр, бывший первый замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин, когда его спросили, чем именно он занимался в Трехсторонней контактной группе.

Фокин ответил, что усердно взялся за изучение документов, "накопившихся за долгие годы". Он убедился, что они ничего не стоят.

"Добиться реального прогресса в мирных переговорах с непризнанными в мире республиками "ЛНР" и "ДНР" и поддерживающей их Российской Федерацией никакая дипломатическая миссия не сможет, если не привлечь к этому широкую украинскую и международную общественность", – сказал он.

Политик добавил, что за короткое время, которое провел в составе ТКГ, он смог "установить устойчивую связь с землячествами, союзами женщин Украины, крупными учеными в области социологии, членами союза экономистов, переселенцами из Донбасса".

"Был приятно удивлен, насколько сильны еще морально-нравственные принципы и неподдельный патриотизм у ответственных и думающих людей. Сколько известных политиков, авторитетных общественных деятелей готовы принести на службу государству свой опыт и знания, чтобы прекратить кровопролитие в Донбассе. Ими никто не интересовался", – сказал экс-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью Витольд Фокин также объяснил, почему не видит подтверждений российско-украинской войны на Донбассе.

Первого президента Леонида Кравчука он назвал "хорошим маскировщиком", уточнив, что тот умеет приспосабливаться к любой политической ситуации.