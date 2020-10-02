Фокин 20 лет жил за счет украинцев на VIP-даче

Тарас Березовец Политика 20:12, 2.10.2020

Фокин двадцать лет жил за счёт украинских налогоплательщиков на вип-даче, рассказывая небылицы о сепаратистах и американцах, желающих захватить Крым, а Маша, как оказалось, высказывавшая расистские взгляды, все это время живет в США. Но виноват всё равно ты, потому что дедушку Маши нужно понять и простить.

И не забудьте сказать "спасибо" дедушке-премьеру, что сейчас живете в стране, имевшей на момент независимости лучшие стартовые возможности из всех советских республик, а сейчас имеющей самый низкий ВВП в Европе.

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Политика

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