Фирташ на широкую ногу отпраздновал день рождения: кого пригласил

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ отпраздновал свой 54-й день рождения в Вене (Австрия) в кругу влиятельных политиков и бизнесменов.

Среди гостей были замечены народные депутаты Сергей Левочкин (член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"), Юрий Бойко (сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – за жизнь"), Иван Мирный ("оппоблоковец"), сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Также на празднике присутствовали Михаил Папиев (нардеп от "Оппоблока") и Иван Фурсин (нардеп от группы "Воля Народа").

Журналисты установили, что празднование состоялось 2 мая в ресторане "Il Melograno" в центре австрийской столицы. Этот отель расположен в 20 минутах езды от венского дома, в котором живет сам Фирташ.

Для гостей пела народная артистка Таисия Повалий, которая также является экс-депутатом от "Партии регионов", говорится в расследовании.

"Многочисленная охрана следила не только на входе в ресторан, но и на подступах к улице, где проходило празднование. Телохранители пытались помешать съемке журналистов, чтобы скрыть гостей от камер", - рассказали журналисты.

День рождения Фирташа

День рождения Фирташа

День рождения Фирташа

Как сообщал OBOZREVATEL:

Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта он был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами.

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