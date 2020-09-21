Фирсов стал кандидатом в мэры Киева от "Экологической альтернативы"

Экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что политическая партия "Экологическая альтернатива" выдвинула его кандидатом в мэры Киева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Также организация представила первую десятку своего списка.

"В нашей команде только идейные и прогрессивные, только люди, которые действительно живут своим делом: защитники природы, зоозащитники, урбанисты, журналисты и просто неравнодушные киевляне. Давайте сделаем Киев комфортным и экологически безопасным городом!", – написал он.

На сайте пресс-службы "Экологической альтернативы" добавили, что идут в Киевсовет для того, чтобы сделать Киев комфортным и экологически безопасным городом.

"Киев сегодня не может претендовать на звание европейской столицы по целому ряду причин. И одна из основных, если не главная – это состояние окружающей среды. В черте города, по-прежнему работают грязные, опасные предприятия, количество стихийных свалок продолжает расти ежедневно, водные ресурсы брошены на произвол судьбы предприятиям-загрязнителям, а о чистой воде из-под крана нечего и мечтать", – сказано в сообщении.

Первая десятка в списке:

1. Егор Фирсов – народный депутат 7 и 8 созывов, экс-глава Госэкоинспекции

2. Денис Казанский – журналист, блогер, член Минской ТКГ

3. Екатерина Сорока – юрист, соучредитель ОО "Единая Планета", зоозащитница

4. Павел Вишебаба – Председатель ОО "Единая Планета", координатор кампании ХутроOFF и основатель первого веганский кафе в Украине

5. Юлия Петренко – зоозащитница, создатель благотворительного фонда "Маленькие сердца", инициатор в наибольшей волонтерской команде Украины "Хвостатый четверг"

6. Андрей Помазанов – народный депутат 8 созыва, юрист, автор законопроекта "О запрете производства меховых изделий на территории Украины"

7. Сергей Волков – экс-глава Госэкоинспекции Московского округа, эксперт по управлению отходами

8. Анастасия Загоруйчик – политолог, координатор международных экологических проектов

9. Тимур Левчук – исполнительный директор ОО "Точка опоры ЮА"

10. Елена Казанская – член общественной инициативы "Kyiv Green City"