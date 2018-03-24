УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир
Александр Кирш
Александр Кирш
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

Фирма "НАБУ" — ПРОДАНА?

2.3т

Вместо того, чтобы предметно заняться зловещими фигурами Гонтаревой, Продана и Данилюка, не просто коррупционных, а убивших все живое в нашей экономике, НАБУ стала бороться с судами, пытаясь спасти безграмотно составленное ею и прогнозируемо заваленное ею же дело против Насирова, которое изумительно иллюстрирует, КАК НЕЛЬЗЯ работать антикорупционным органам, и в таком качестве наверняка войдет во все юридические учебники.

Даже вопреки общественному запросу на посадку хотя бы уже кого-нибудь из высших эшелонов власти, пацанята из НАБУ не смогли грамотно разоблачить даже того, чья уже сама должность является для большинства населения основанием для пожизненного заключения, и теперь выкручивают руки судам (как будто те виноваты в их импотенции), которым ничего, кроме безграмотно заполненных томов бумаги, не смогли предоставить.

Новости
Преступное коррупционное вредительство от ГФС и Минфина: НДС становится налогом со всего оборота по ставке 20%, но все щели для жуликов сохраняются

Я таки терпеливый. Я дождусь окончательного провала этого дела, где бы он ни состоялся — в Украине или Европе, и тогда гуманно потребую [административной] крови — должностной/служебной/возможно, уголовной ответственности тех, кто причастен к этому удивительному делу, и попрошу рассказать, как именно, с какой целью и с чьей подачи осуществлялась срочная замена высшего руководства налогового аппарата и к чему конкретно она привела.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр КиршАлександр Кирш
Место
Украина
Объект
НАБУ
Поделиться в Facebook

Наши блоги