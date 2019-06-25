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"Финансовый шантаж!" МИД Украины разгромил ПАСЕ за резолюцию по России

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Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) "Усиление процесса принятия решений ПА относительно полномочий и голосования" является недопустимой уступкой Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в котором отмечается, что РФ с 2014 года осуществляет вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в том числе Устава Совета Европы.

"Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотренное принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия любых конструктивных шагов со стороны Российской Федерации, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию", - подчеркивают в ведомстве.

Заседание ПАСЕ

Заседание ПАСЕ

По мнению МИД, то, что произошло в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации.

"К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой - поощряет агрессора, идя ему на уступки", - отмечается в сообщении.

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В МИД добавили, что Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе в Российской Федерации.

"Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, в которую Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и Организация больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели", - резюмировали дипломаты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Обозовцы как всегда выдали желаемое за действительное. Ведь обозовцам так хочется жить в стране с которой считаются а в реальности живут в помоечной стране которую имеют кто хочет.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Писец подкрался незаметно. Гуд бай кричалке "Весь мир с нами".
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Разгромил так разгромил. Дайте чугункину селедки
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Mihailova Kristina, селедкой по рылу.
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