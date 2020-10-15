Так, по так называемому опросу от Президента.

Напомню, что полномочия Президента четко определены разделом 5 Конституции и могут быть реализованы только в пределах средств бюджета определенного на его деятельность.

В случае, если инициативу о так называемом "опросе народа" будут финансировать частные лица - это будет означать прямое нарушение Конституции и станет основанием для начала процедуры импичмента.

Теперь о содержании вопросов.

Очевидно и не социологу, что идею пожизненного заключения коррупционеров-чиновников поддерживает не менее 90 процентов граждан. Поэтому все президенты обещали "Бандитам - тюрьмы" или "Посади 3 друзей-коррупционеров ", но ничего не делали! Вопрос Зеленского -" Коррупционерам - пожизненную тюрьму "тоже можно реализовать путем внесения неотложной законодательной инициативы от Президента и реализацией Закона правоохранителями. Опросы под участками не мешают и не помогают этому.