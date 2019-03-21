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"Финальный рывок": Гриценко обратился к украинцам

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Кандидат в президенты Анатолий Гриценко обратился к украинцам за 10 дней до выборов президента Украины.

Он призвал граждан сагитировать каждому по 50-100 знакомых, чтобы победить. Обращение политик опубликовал в Facebook.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

"10 дней осталось. Финальный рывок. Все, кто верит и хочет перемен, сагитируйте за это время каждый/каждая по 50-100 человек – ваших родных, близких, знакомых, коллег, друзей детства и однокашников по телефону – и мы с вами победим!" – написал Гриценко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко пообещал ввести периодическую проверку на полиграфе для всех, кто работает на ключевых должностях в государстве.

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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