Филимонов рассказал, как Зеленский подбил его идти в мэры

Филимонов признался, что идти в мэры Одессы ему посоветовал Зеленский.

Украинский актер, шоумен и телеведущий Олег Филимонов еще раз заявил, что идти в меры Одессы ему посоветовал президент Владимир Зеленский.

При этом само решение юмористу далось непросто. Об этом он рассказал в эфире авторской программы журналиста Дмитрия Гордона.

"Я никогда не был в политике… Поэтому говорю правду! Мне предложил президент Владимир Александрович", – заявил Филимонов.

Он отметил, что после этого долго думал, а решение принимал вместе со своей супругой и вообще семьей. Совета также просил у близких друзей, с которыми работал вместе и работает до сегодняшнего дня.

Юморист согласился, что президент "разорвал этот круг" своим примером, которому решили последовать его коллеги с шоу-бизнеса.

"Я у него спрашивал: "Владимир Александрович, как вы решились на это?" Он говорит: "Ты знаешь, вот решился. Пришел – и начал работать". Конечно, это тяжело. Но, вы понимаете, находиться в состоянии любимца народа… Это я в данной ситуации и про себя говорю тоже", – добавил кандидат в меры Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что юморист и игрок в КВН Олег Филимонов рассматривается в качестве кандидата в мэры Одессы.

Позже Филимонова выдвинули кандидатом в мэры Одессы на съезде партии "Слуга народа". Перед этим в кулуарах съезда он заявил, что будет баллотироваться на пост городского головы по личной просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

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