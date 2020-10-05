Филимонов похвастался, как указал Зеленскому на "недоработку слуг народа"

Ольга Липич Политика 10:31, 5.10.2020

Кандидат на пост мэра Одессы от партии "Слуга народа" Олег Филимонов рассказал, что якобы упрекнул президента Владимира Зеленскомо из-за неэффективной информационной кампании партии.

В интервью изданию "Бабель" Филимонов сказал, что считает будто недоработкой партии является то, что она не имеет собственного канала, как некоторые другие политсилы.

"С одной стороны, все хорошо, с другой – есть недоработки. Что плохо: у партии нет своих СМИ, чтобы освещать работу, нужен хотя бы один федеральный канал. У "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) три телеканала, у тех – два, у этих – три, а где у "Слуги народа"?" – сказал Филимонов.

Он отметил, что спрашивал об этом лично у Зеленского.

"Я спрашивал у Зеленского, он говорит – еще не дошли руки. Но нужно информировать, потому что люди не видят, а сделано больше, чем предыдущей властью за десять лет", – добавил кандидат в мэры Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию однофамильцев президента Владимира Зеленского, Олега Филимонова и Михаила Саакашвили на выборах мэра Одессы.

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