Филимонов похвастался, как указал Зеленскому на "недоработку слуг народа"

Ольга Липич
Ольга Липич
Политика
625
Филимонов похвастался, как указал Зеленскому на 'недоработку слуг народа'

Кандидат на пост мэра Одессы от партии "Слуга народа" Олег Филимонов рассказал, что якобы упрекнул президента Владимира Зеленскомо из-за неэффективной информационной кампании партии.

В интервью изданию "Бабель" Филимонов сказал, что считает будто недоработкой партии является то, что она не имеет собственного канала, как некоторые другие политсилы.

"С одной стороны, все хорошо, с другой – есть недоработки. Что плохо: у партии нет своих СМИ, чтобы освещать работу, нужен хотя бы один федеральный канал. У "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) три телеканала, у тех – два, у этих – три, а где у "Слуги народа"?" – сказал Филимонов.

Он отметил, что спрашивал об этом лично у Зеленского.

"Я спрашивал у Зеленского, он говорит – еще не дошли руки. Но нужно информировать, потому что люди не видят, а сделано больше, чем предыдущей властью за десять лет", – добавил кандидат в мэры Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию однофамильцев президента Владимира Зеленского, Олега Филимонова и Михаила Саакашвили на выборах мэра Одессы.

УкраинаПартия Слуга народаВладимир ЗеленскийОлег Филимонов