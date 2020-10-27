Филатова на выборах мэра поддержали более 100 тысяч днепрян – предварительные итоги

Действующий мэр Днепра Борис Филатов уверенно побеждает на выборах городского головы. По данным обработки значительной части бюллетеней, за него проголосовали более 50% избирателей, передает Днепровская панорама.

В абсолютных цифрах, известных на данный момент — более 100 тысяч избирателей поддержали мэра Бориса Филатова, отдав свои голоса за него, говорят наши источники в горизбиркоме.

Эксперты отмечают, что именно сторонники Филатова составляют активное большинство избирателей Днепра. И на этих выборах горожане показали, что именно их позиция и выбор в пользу Бориса Филатова должны определять судьбу областного центра на ближайшие пять лет.

Ранее сообщалось , что мэр Днепра призвал руководителей украинских политических партий повлиять на своих представителей в местных избирательных комиссиях, чтобы был обеспечен адекватный и оперативный подсчет голосов и подведение итогов выборов.