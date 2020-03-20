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20 марта • обновлено в 23:09
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Филатов жестко раскритиковал Гетманцева за отмену земельного налога

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Мэр Днепра Борис Филатов жестко раскритиковал нардепа от "Слуги народа" Даниала Гетманцева за то что те освободили предпринимателей от земельного налога, не посоветовавшись с мэрами городов.

В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" Филатов высказался в адрес законопроекта, который приняли для борьбы с коронавирусом. Закон, кроме прочего, до конца мая освобождает весь бизнес от земельного налога. Филатова возмутило то, что никто не посоветовался с мэрами городов, которые из-за такого решения потеряли сотни миллионов гривень доходов в бюджеты.

"Когда Верховная Рада принимает законы, нас никто не спрашивает и даже не ставит в известность. Вот по новому закону по борьбе с коронавирусом, который приняли, то единственный человек, который позвонил и задал вопрос о проекте - это Антон Геращенко. А вот Гетманцев, который по словам инсайдеров, отвечал за экономический блок, что-то там написал. В результате этого, в бюджете Киева минус миллиард, в бюджете Киева минус триста тысяч, в бюджете Кривого Рога минус 250 тысяч. При этом, правительство нам не дало ни копейки на борьбу с эпидемией", - высказался Филатов.

Борис Филатов

Борис Филатов

Скриншот из видео

В ответ Гетманцев подтвердил, что да, с мэрами не советовались, но общались с экспертами и бизнесменами. Однако, городской глава Днепра осадил депутата, призвав его общаться с представителями городов, а не с однопартийцами.

"Люди живут в городах, а не в Верховной Раде! С городами советуйтесь, а не со своими депутатами зелеными! Такое ощущение, что вы в Верховной Раде живете на отдельной планете", - заявил Филатов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, власти Украины пошли на жесткие меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19 по стране.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Даниил Гетманцев Борис Филатов Савик Шустер
Место
Украина
Тег
вирус
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