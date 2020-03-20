Мэр Днепра Борис Филатов жестко раскритиковал нардепа от "Слуги народа" Даниала Гетманцева за то что те освободили предпринимателей от земельного налога, не посоветовавшись с мэрами городов.

В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" Филатов высказался в адрес законопроекта, который приняли для борьбы с коронавирусом. Закон, кроме прочего, до конца мая освобождает весь бизнес от земельного налога. Филатова возмутило то, что никто не посоветовался с мэрами городов, которые из-за такого решения потеряли сотни миллионов гривень доходов в бюджеты.

"Когда Верховная Рада принимает законы, нас никто не спрашивает и даже не ставит в известность. Вот по новому закону по борьбе с коронавирусом, который приняли, то единственный человек, который позвонил и задал вопрос о проекте - это Антон Геращенко. А вот Гетманцев, который по словам инсайдеров, отвечал за экономический блок, что-то там написал. В результате этого, в бюджете Киева минус миллиард, в бюджете Киева минус триста тысяч, в бюджете Кривого Рога минус 250 тысяч. При этом, правительство нам не дало ни копейки на борьбу с эпидемией", - высказался Филатов.

Борис Филатов Скриншот из видео

В ответ Гетманцев подтвердил, что да, с мэрами не советовались, но общались с экспертами и бизнесменами. Однако, городской глава Днепра осадил депутата, призвав его общаться с представителями городов, а не с однопартийцами.

"Люди живут в городах, а не в Верховной Раде! С городами советуйтесь, а не со своими депутатами зелеными! Такое ощущение, что вы в Верховной Раде живете на отдельной планете", - заявил Филатов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, власти Украины пошли на жесткие меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19 по стране.

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