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28 марта • обновлено в 19:20
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Филатов разнес чиновников за требования VIP-больницы

2.7т
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Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал чиновников за желание лечиться от коронавируса в VIP-больницах.

В Facebook он написал, что руководитель Индустриального райисполкома Днепра лежит с COVID-19 в Александровской больнице в Киеве.

"Это не сифилис, полученный от проститутки. Это просто вирус. Им заболели уже десятки тысяч ответственных людей: от премьер-министра Великобритании до начальника полиции Киева. Не стыдно заболеть. Стыдно сбежать из города и прикинуться ветошью. Я тебя, урода, прославлю на всю страну", – написал Филатов.

"А ещё более стыдно подговорить своих покровителей из числа "зелёных депутатов", чтобы тебя покрывали и готовили VIP-больницы. Народный депутат Владик Бородин, не сс*, лежать будем на соседних койках. Готовимся испить чашу сию до дна. Вместе со всем народом", – написал мэр Днепра.

Борис Филатов

Борис Филатов

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для политиков или бизнесменов никаких VIP-палат не будет.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
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Мой господин
Мой господин
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал граждан не бояться государственного переворота. Об этом он заявил в интервью изданию «Бабель». Отвечая на вопрос журналистов «Когда вы уже устроите государственный переворот, сместите [президента Владимира] Зеленского и станете диктатором?», глава МВД ответил, что бояться переворота не нужно, поскольку, даже если он и будет, «мы его победим в пользу украинского народа».
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Qurd Boz
Qurd Boz
Ай да молодец ! Браво !
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Мой господин
Мой господин
от премьер-министра Великобритании до начальника полиции Киева.....бLяTь,вот сейчас обидно до слез))))
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