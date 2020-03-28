Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал чиновников за желание лечиться от коронавируса в VIP-больницах.

В Facebook он написал, что руководитель Индустриального райисполкома Днепра лежит с COVID-19 в Александровской больнице в Киеве.

"Это не сифилис, полученный от проститутки. Это просто вирус. Им заболели уже десятки тысяч ответственных людей: от премьер-министра Великобритании до начальника полиции Киева. Не стыдно заболеть. Стыдно сбежать из города и прикинуться ветошью. Я тебя, урода, прославлю на всю страну", – написал Филатов.

"А ещё более стыдно подговорить своих покровителей из числа "зелёных депутатов", чтобы тебя покрывали и готовили VIP-больницы. Народный депутат Владик Бородин, не сс*, лежать будем на соседних койках. Готовимся испить чашу сию до дна. Вместе со всем народом", – написал мэр Днепра.

Борис Филатов

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для политиков или бизнесменов никаких VIP-палат не будет.

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