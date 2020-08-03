Филатов рассказал о планах партии "Пропозиція": пойдет на парламентские выборы

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в планах партии "Пропозиція" в будущем пойти на парламентские выборы.

Об этом он рассказал в интервью изданию РБК-Украина.По его словам, рано или поздно Украина может войти в досрочную парламентскую кампанию. Филатов уточнил: сначала партия пойдет на местные выборы, а дальше представители политсилы будут ориентироваться по экономической ситуации.

"Конечно, монобольшинство в нынешнем виде президент создать уже не сможет. Но к нему должно прийти понимание (и я надеюсь, оно постепенно приходит): если ты получил абсолютную власть, то у тебя и абсолютная ответственность", – сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что партия уже определились с кандидатами на пост глав 23 областных центров и городских ОТГ, а также готовится к выборам в городских, районных и сельсоветах.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг партии "Пропозиція" растет среди электоральных предпочтений днепрян в преддверии местных выборов. Горожане отмечают позитивные изменения в Днепре, причем 60,9% днепрян связывают эти изменения с деятельностью Бориса Филатова.