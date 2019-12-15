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15 декабря • обновлено в 12:11
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Филатов пригрозил уволить чиновников за игнорирование проблемы внебалансных сетей и домов в Днепре

1.1т
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Чиновникам горсовета Днепра, которые игнорируют проблемы жителей ведомственного жилья, домов ОСМД и ЖСК, а также перебрасывают друг на друга ответственность за обслуживание сетей, угрожают кадровые санкции.

На этом мэр Днепра Борис Филатов отметил в комментарии к новому выпуску авторской программы на своем youtubе-канале. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца экрана)

Долгое время профильные ведомства горсовета игнорировали проблему, ведь ее решения – слишком хлопотное дело. По словам главы Днепра, после большого количества приемов граждан, выражение "у нас на балансе это не находится" для него превратилось в ругательство.

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Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
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