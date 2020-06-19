Городской голова Днепра, а также член новосозданной партии "Пропозиція" Борис Филатов потребовал у центральной власти не вмешиваться в дела на местах и передать мэрам нужные полномочия и ответственность.

С таким обращением он выступил в прямом эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. По словам Филатова, целью их партии является не получение автономии для регионов, а распределение полномочий и ответственности между центральной и местной властью.

"Мы должны заниматься вопросами благоустройства территорий и организацией жизни людей на местах. Мы знаем как это делать, понимаем и у каждого из нас есть своя история успеха. При этом, мы ни в какой степени не претендуем на функции центральной власти, которые ей принадлежат. Центральной власти есть чем заниматься, так что, пожалуйста, перестаньте засовывать нам руку в карман. И передайте нам полномочия и ответственность", – высказался Филатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 19 июня, в Украине представили партию мэров "Пропозиція", в которую вошли руководители шести городов.