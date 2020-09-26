Филатов обвинил Яценко в снятии мэра Умани с выборов

Мэр Днепра Борис Филатов обвинил нардепа от фракции "За майбутнє" Антона Яценко в том, что он причастен к снятию главы Умани Александра Цебрия с местных выборов.

Об этом Филатов заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 25 сентября.

"Стотысячный город лишили права выбора, и лишила его Территориальная избирательная комиссия. В Умани ТИК зарегистрировала двух клонов действующего мэра, господина Цебрия. А самого Цебрия сняла с выборов. И за всем этим стоит известный схематозник эпохи Януковича, народный депутат Антон Яценко", – рассказал он.

По словам Филатова, главы парламентских фракций должны разобраться в инциденте, чтобы не быть в противном случае "соучастниками этого преступления".

Как писал OBOZREVATEL, ранее мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал местную ячейку партии "Голос" за то, что та якобы отдала свои квоты в территориальной избирательной комиссии адвокатам, которые связаны с местным авторитетным бизнесменом Александром Петровским.