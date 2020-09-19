Филатов о партии "Пропозиция": "Мы объединяем профессионалов, готовых работать на благо громад"

Мария Шевчук Политика 14:31, 19.09.2020

Местное самоуправление по всей стране объединяется, чтобы защитить себя от нападок центральной власти, которая за прошедший год приняла беспрецедентные меры, чтобы его "задушить". Политическая партия "Пропозиция" стала площадкой для подобного объединения. Об этом в ходе визита в Ужгород 18 сентября заявил один из основателей партии, мер Днепра Борис Филатов, слова которого цитирует портал "Наше місто".

Борис Филатов посетил Ужгород
"Наше місто"

"Центральная власть не понимает и упорно не хочет слышать местное самоуправление. Мы же привлекаем всех людей, которые поддерживают максимальную передачу полномочий местному самоуправлению", – сказал Филатов.

Вмешательство центральной власти в проблемы городов недопустимо, ведь из Киева невозможно рассмотреть, что беспокоит людей в регионах.

Елена Московская
"Наше місто"

"Необходимо, чтобы центральная власть не вмешивалась в проблемы городов. Узкая проблематика громад по-настоящему известна только людям на местах", – убеждена инспектор отдела безопасности дорожного движения патрульного управления полиции в Закарпатской области Елена Московская.

В "Пропозиции" заявляют, что партия продолжает расти
"Наше місто"

В разных областях представительство партии "Пропозиция" продолжает увеличиваться. Среди знаковых людей команды политсилы – экс-мэр Кривого Рога Юрий Любоненко, один из самых успешных в своё время губернаторов в Украине Валентин Резниченко, заслуженный артист Украины Олег Павлишин, председатель Ассоциации овцеводов Василий Стефурак.

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Политика

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