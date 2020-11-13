Филатов намекнул, что в Днепре не будет карантина выходного дня

Члены комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Днепра "заболели и не могут имплементировать" решение Кабмина о введении в Украине карантина выходного дня.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов, намекая, что в городе не будут действовать новые ограничения.

"Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр: "Мэры не могут отменять того, что они не вводили". А я ничего и не отменяю. На митинги не хожу, флагами не машу, заявлений не делаю. Предпочитаю работать. Ишачить, как Папа Карло, как и все предыдущие пять лет. Тем более, эту несусветную глупость я не вводил. Которой, кстати, нет ни в одной стране мира. Просто городская комиссия по ТЭБ и ЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии", – подчеркнул он.

Филатов пожелал предпринимателям "хороших выходных", а также призвал соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

"Всем землякам желаю проводить больше времени на свежем воздухе, гулять и наслаждаться последними днями с хорошей погодой. И не забудьте купить у предпринимателей хотя бы сосиску или чашку кофе", – добавил он.

Также мэр Днепра уточнил, что город занимает предпоследнее место по заболеваемости.

"По данным МОЗ, Днепр и Днепропетровская область вошли в тройку регионов Украины с самым низким уровнем заболеваемости. Мы просто сделали для этого колоссально много", – пояснил Филатов.

Facebook Бориса Филатова.

Facebook Бориса Филатова.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мэры городов не имеют полномочий разрешать работать заведениям, деятельность которых запрещена правилами карантина выходного дня в Украине.

Тем временем во Львове решили сделать субботу и воскресенье рабочими для ряда предприятий и учреждений, чтобы на них не распространялись введенные ограничения.