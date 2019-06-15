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Филарет объявил дерзкий ультиматум Епифанию: какие условия

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Митрополит Епифаний заявил, что патриарх Филарет объявил ему ультиматум. Среди условий – восстановление Киевского патриархата и должности действующего патриарха, принятие устава Киевского патриархата или созыва Синода Киевского патриархата.

Об этом он рассказал в эфире "Радио НВ". По словам главы ПЦУ, он не может выполнить эти требования, поскольку соответствующие решения были приняты коллегиально.

По словам Епифания, он пытался найти компромисс, но "слышал только язык ультиматумов".

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Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

"Радио НВ"

"Поскольку я увидел, что почетный патриарх не идет ни на один компромисс, а ставит только ультиматумы, и увидев, что властные амбиции разрушают то, что было создано до сих пор, мы сейчас ведем общение только через СМИ", – подчеркнул Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Митрополит ЕпифанийПатриарх Филарет
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Слава Святому Филарету! Слава Киевскому Патриархату! Епифаний и Порошенко обманули Филарета!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
раскольники раскольников...сами себя, не снимая штанов!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба замутить Томосячий майдан
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