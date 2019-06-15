Филарет объявил дерзкий ультиматум Епифанию: какие условия

Митрополит Епифаний заявил, что патриарх Филарет объявил ему ультиматум. Среди условий – восстановление Киевского патриархата и должности действующего патриарха, принятие устава Киевского патриархата или созыва Синода Киевского патриархата.
Об этом он рассказал в эфире "Радио НВ". По словам главы ПЦУ, он не может выполнить эти требования, поскольку соответствующие решения были приняты коллегиально.
По словам Епифания, он пытался найти компромисс, но "слышал только язык ультиматумов".
Митрополит Епифаний
"Радио НВ"
"Поскольку я увидел, что почетный патриарх не идет ни на один компромисс, а ставит только ультиматумы, и увидев, что властные амбиции разрушают то, что было создано до сих пор, мы сейчас ведем общение только через СМИ", – подчеркнул Епифаний.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Также в ПЦУ заявили, что такие действия почетного патриарха разрушают единство церкви. Епископ Адриан Кулик-Богдан назвал Филарета "профессиональным раскольником и бунтарем".
11 июня Филарет объявил о решении созвать поместный православный Собор, хотя устав церкви такого права ему не дает.
Также Филарет заявил, что не был ознакомлен с Томосом до его получения, поэтому не принимает его.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!