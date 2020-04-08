Фигурант "пленок Ермака" Сергей Шумский собирал для главы Офиса президента и его брата информацию о людях, которых собирались назначить на высокие должности.
Об этом он рассказал в интервью Bihus.info. По мнению Шумского, к нему обратились из-за того, что он сотрудничал со спецслужбами и обладал полной информацией о происходящем. Мол, можно было узнать различную "чернуху" о кандидате: случаи нарушения им закона или криминальные связи.
"Допустим, есть Дмитрий Штанько – можно с ним иметь дело или нет, не могли бы поинтересоваться? Обычно там вылазит чернуха или какие-то нарушения ПДД, криминальные связи, что угодно может быть", – рассказал Шумский.
Он уверяет, что его просили только консультировать относительно того или иного кандидата, а всю информацию он брал якобы только из открытых источников. Причем, это сотрудничество длилось довольно давно – еще с тех пор, как Андрей Ермак был советником президента Украины Владимира Зеленского. Шумский заявил, что считает такие действия благом для страны.
"Я давал возможность не пропускать в высшие эшелоны власти людей, которые запятнали себя каким-то влиянием", – рассказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.
По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.
Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".
Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.
Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".
Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.
Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.
Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.
А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.
Генпрокурор Ирина Венедиктова ответила на скандал с "пленками Ермака"
Фигуранты пленок рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности должны были платить до $100 тысяч.
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