Фигурант "пленок Ермака" Сергей Шумский собирал для главы Офиса президента и его брата информацию о людях, которых собирались назначить на высокие должности.

Об этом он рассказал в интервью Bihus.info. По мнению Шумского, к нему обратились из-за того, что он сотрудничал со спецслужбами и обладал полной информацией о происходящем. Мол, можно было узнать различную "чернуху" о кандидате: случаи нарушения им закона или криминальные связи.

"Допустим, есть Дмитрий Штанько – можно с ним иметь дело или нет, не могли бы поинтересоваться? Обычно там вылазит чернуха или какие-то нарушения ПДД, криминальные связи, что угодно может быть", – рассказал Шумский.

Он уверяет, что его просили только консультировать относительно того или иного кандидата, а всю информацию он брал якобы только из открытых источников. Причем, это сотрудничество длилось довольно давно – еще с тех пор, как Андрей Ермак был советником президента Украины Владимира Зеленского. Шумский заявил, что считает такие действия благом для страны.

"Я давал возможность не пропускать в высшие эшелоны власти людей, которые запятнали себя каким-то влиянием", – рассказал он.

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