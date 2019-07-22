Фигурант дела об убийстве Гандзюк разгромно проиграл и не прошел в Раду

Бывший замглавы Херсонской ОГА Евгений Рищук, который фигурирует в расследовании убийства активистки Екатерины Гандзюк, не попадет в Раду 9-го созыва.

Он баллотировался по мажоритарном округу №186 в Херсонской области и после подсчета почти 97% бюллетеней набрал менее 18% голосов - 3-е место. Его минимально опережает кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Рыбалко.

На первом месте уверенно расположился "Слуга народа" Алексей Ковалев, за которого проголосовали более 35% человек (23 тысячи голосов).

Евгений Рищук gazeta.ks.ua

Как писал OBOZREVATEL:

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