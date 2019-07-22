Фигурант дела об убийстве Гандзюк разгромно проиграл и не прошел в Раду

Бывший замглавы Херсонской ОГА Евгений Рищук, который фигурирует в расследовании убийства активистки Екатерины Гандзюк, не попадет в Раду 9-го созыва.
Он баллотировался по мажоритарном округу №186 в Херсонской области и после подсчета почти 97% бюллетеней набрал менее 18% голосов - 3-е место. Его минимально опережает кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Рыбалко.
На первом месте уверенно расположился "Слуга народа" Алексей Ковалев, за которого проголосовали более 35% человек (23 тысячи голосов).
Евгений Рищук
gazeta.ks.ua
Как писал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог, и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет, но 12 апреля он уже засветился на работе.
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