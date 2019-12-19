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19 декабря • обновлено в 14:44
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Фиаско "нормандского саммита": что предпримет Путин

3.8т

Переговоры трехсторонней контактной группы в Минске, которые должны были закончиться согласованием списка освобождаемых и заключением нового соглашения о перемирии в Донбассе, завершились полным фиаско. Освобождения пленных до Нового года не будет, нового перемирия - тоже. Вместо этого продлено "перемирие", позволяющее российской стороне осуществлять постоянные обстрелы территории, которую контролирует Украина. Только за последние сутки этот режим прекращения огня нарушался семь раз.

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Планы Кремля не изменились

Результаты последнего саммита нормандской четверки в Париже на удивление начинают напоминать результаты предпоследнего саммита, состоявшегося в 2016 году в Берлине, - его участником был тогдашний украинский президент Петр Порошенко. Порошенко в 2016 году, как и Зеленский в 2019-м, не смог договориться с Путиным ни о чем существенном. Стороны тоже старались сделать вид, что пространство для договоренностей все еще существует. И поэтому рассказывали об усилиях по прекращению огня, обмене пленными и об обозначении трех пилотных пунктов для отвода войск - разве что совместной пресс-конференции не провели.

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Вечный Путин, или Обнуление России

Забегая вперед, скажу, что тогда для согласования списка обмена понадобился год после саммита - и то после того, как в Кремле решили поднять политические акции давнего путинского союзника Виктора Медведчука: без его участия в Москве просто не соглашались освобождать украинцев. Разведение войск в обозначенных точках состоялось только спустя три года, уже при новом президенте Зеленском, и оказалось одним из российских условий для проведения нового саммита. Ну а обстрелы Кремль так и не прекратил.

Зато после саммита в Берлине Кремль взял курс на политическую дестабилизацию Украины и смену власти в стране: началась "массовая скупка" информационных телеканалов друзьями Путина, дезинформационная кампания, заигрывания с украинскими олигархами - теми самыми, которым на пресс-конференции в Париже Путин обещал "дешевый газ для промышленности".

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Путин придумал новую ловушку для Зеленского

Мира не добились, люди так и остались в тюрьмах, а российские войска - в Донбассе и в Крыму, зато власть в Украине сменили. Но явно не для того, чтобы в Париже повторилось то же самое, что и в Берлине.

И теперь самое важное - что на самом деле решил предпринять Владимир Путин после очередного фиаско очередного "нормандского саммита". Захочет додавить Владимира Зеленского, чтобы новый украинский президент все-таки капитулировал перед ним на следующей встрече, или попытается поскорее заменить Зеленского более уступчивым кандидатом - чтобы провести следующий "нормандский саммит" - пусть даже через несколько лет, а не месяцев - с другим участником от Украины.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Место
Украина
Источник
Источник: Грани
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Мій "лайк" - за зміст матеріалу! Дуже часто читаю і слухаю те, що написав або сказав Віталій Портніков. Він блискучий публіцист і політичний аналітик, який може заткнути за пояс десяток професорів з політології. А порівняння Порошенка і Зеленського щодо їхніх зустрічей с Путіним (і їхніх результатів) дозволяє нагадати стару мудрість: "Розумна людина (в т.ч. політик) вчиться на чужих помилках, а дурна - на своїх!" До речі, не факт що і свої помилки будуть осмислені!(((
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Земцев Артур
Земцев Артур
Скажите, пож-ста: из-под кого Портников теперь заливается? Порох мало плотит совсем стал? Теперь уже Медведчук - молодец? Дождаться теперь надо бы, когда путин станет крутой пацан. Мата-хари ненасытная!
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Ощыбка пуйла в том что он не учитывает народ он привык общаться с диктатора и там мнен е народа не учитываеться, люди не позволят президенту сдать страну кто бы этот пост не занял и не выберут откровенно пророссийского кандидата
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Lisenko Andrey, ты тупее моей морской свинки)))) Эти "люди" - боевое меньшинство пидapacов типа тебя, вас от сил 5-7 тысяч. Остальным ваще насрать.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Lisenko Andrey, а Майдан учитывал мнение народа? Мнение простых жителей Харькова, Донецка, Одессы, Мариуполя?
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