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30 сентября • обновлено в 09:40
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Украине нельзя вмешиваться в американские выборы – Фесенко

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Украине категорически нельзя вмешиваться в американскую предвыборную кампанию, поскольку США – главный стратегический партнер страны.

Об этом в эфире программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на Oboz.Tv сказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя громкий скандал с расшифровкой разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который привел к началу процедуры импичмента у американцев. Он отметил, что Америка важна для Украины в геополитическом измерении больше, чем Евросоюз.

"ЕС и в политическом, и в экономическом плане важен. Он к нам ближе, даже в географическом плане. И у нас наибольший товарооборот с ЕС. Но в геополитическом плане, в плане военной помощи США для нас – очень важный партнер. Поэтому здесь действительно непростая ситуация, но союзник для нас США. И мы должны действовать очень взвешенно в этой ситуации, сохраняя наш национальный интерес", – сказал Фесенко.

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По его убеждению, если США хочет получить от Украины какую-либо информацию – они должны прислать официальный запрос.

"Это сугубо официальное общение. Чтобы не было такого, что наши правоохранительные органы проявляли инициативу или нарушали политическую этику, в частности в отношениях с Соединенными Штатами. Поэтому, действительно, нам надо быть взвешенными, гибкими и беспристрастными в этой ситуации", – отметил Фесенко.

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Евроинтеграторы
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Mega Death
Mega Death
Холоп называет хозяина союзником)) Смешные yкpoпапуасы похожи на индейцев)))
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