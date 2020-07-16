Фесенко назвал Пальчевского главным оппонентом Кличко во втором туре

Во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата: Пальчевский и Кличко.

Пальчевский – главный оппонент Кличко во втором туре выборов мэра Киева. Такое мнение политолог Владимир Фесенко высказал в своей колонке на сайте НВ.

"Кого-то может удивить второе место Андрея Пальчевского. Но я уже писал, что в Киеве он – раскрученный кандидат и имеет своих сторонников. И он явно будет среди главных фаворитов в борьбе за выход во второй тур выборов мэра Киева", – уверен он.

Также эксперт прокомментировал данные социологического опроса Центра Разумкова, согласно которому политсила Пальчевского проходит в Киевский городской совет.

"Партия "Перемога Пальчевского" также проходит, по данным социологов, в состав Киевсовета. Я это также прогнозировал. Всего, по данным социологов, могут провести своих депутатов в Киевсовет 6 партий: "Європейська солідарність", "Слуга народа", "УДАР", ОПЗЖ, "Батьківщина", "Перемога Пальчевского", – добавляет Фесенко.