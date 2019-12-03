"Фейковый мир!" Порошенко призвал не предавать НАТО из-за Путина

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство должно срочно принять постановление о поддержке предоставления Плана действий относительно членства Украины в НАТО.

Такое заявление политик сделал во время выступления с трибуны Верховной Рады. По его словам, 4 декабря в Лондоне начинает свою работу саммит глав государств-членов НАТО. Порошенко отметил, что впервые за 5 лет на встрече такого уровня не будет украинского главы государства, поэтому политический сигнал от парламента чрезвычайно важен.

"У нас остается всего несколько часов, чтобы послать важный месседж в Лондон. Уже завтра там собираются главы государств-членов НАТО. Впервые за 5 лет там не будет украинского президента. Но очень хорошо, что в последний момент Украина смогла послать туда делегацию во главе с министром иностранных дел", – отметил Порошенко.

Порошенко призвал не предавать НАТО из-за Путина

"Парламент должен защитить и поддержать украинскую позицию и продемонстрировать что новый состав Верховной Рады поддерживает вступление Украины в НАТО, включая План действий относительно членства. Очень нужен сигнал о том, что новый украинский парламент поддерживает вступление Украины в Альянс. Равно как и предоставление нам Плана действий относительно членства в НАТО ", – убежден Порошенко.

Лидер "ЕС" напомнил, что ПДЧ – это не только заявка, а двустороннее соглашение.

"Когда Украина берет на себя обязательства провести реформы, а НАТО берет на себя обязательство принять Украину. Потому что только в НАТО прочная гарантия безопасности страны. И только НАТО обеспечивает настоящий, надежный мир", – убежден политик.

Он отметил, что перспективы членства Украины в НАТО не допустимо разменивать на мифический мир от Путина.

"Не надо бояться Путина в Париже. Не дай Бог стратегическую перспективу членства Украины в НАТО разменять на мифический фейковый мир по путинскому сценарию. Это одна из важнейших красных линий, которые мы определяем в канун нормандского саммита", – отметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского на встречу НАТО в Лондоне не позвали.

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