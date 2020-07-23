Фэйковых дел оборванцы...

Продолжим о нашем расчеловечивании. И о базовых принципах жизни существ, ползающих по самому мутному дну человеческих пороков... К сожалению, сейчас уже очевидно, что классической, уважительной "политической борьбы" - где есть смыслы, альтернативы, идеи - у нас нет. Но есть хорошо унавоженная воровскими деньгами "машина по производству отвратительных фэйков". Правда, с креативом у ребят сложновато. Мозги ведь нынче большая редкость. Поэтому фэйк-машинка работает строго на примитивном оскорблении личности. На унижении достоинства. На трехэтажной матной эстетики уличного гопника. На криках и воплях слюнявых обиженных субъектов. Один из наиболее показательных фэйков в этом смысле, максимально обнажающейся гнилостную суть целого ряда наших "политиков" - мнимая беременность президентского пресс-секретаря Юлии Мендель и желание через эту "мнимость" максимально больно ударить президентскую чету. В этой похабной истории "прекрасно" все - животная суть авторов, примитивный сексизм, прямое постыдное оскорбление невинных людей, циничный вымысел. Короче, идеальная история о "креативных идиотах"...

... Можно бы и не обращать внимания на столь нелепые вбросы? Можно. Но ведь это и есть содержание политической борьбы, которое предлагает нам определенная группа оппонентов. Эта группа искренне считает, что именно так и надо себя вести - залихватски врать, тупо ржать над вымыслом и называть себя при этом... экспертами-аналитиками и конечно же политиками... в "оху...льных штанах"... Сценка сочинения подобных фэйков прямо просится в описание. Собирается некая группа прыщавых неудачников, периодически клянчащих у олигархов пару сотен мятых долларов на "торжество демократии". Немножко при этом попахивая гнилью. Они же малоинтересны, постоянно жуют одни и тебе сопли. А потом какое-нибудь Б. (тоже лидер партии из двух мозговых калек) предлагает тупо оскорбить президентскую семью, придумав примитивную биологическую ложь. "Вау. Как круто!" - тут же орут все прочие. "А давайте мы это сольём во все соцсети, они же нормальные люди и опровергать подобный бред точно не будут, а кое-кто из обывателей с удовольствием сожрет и такое дерьмо"... Короче, обычная импотентная штука - если не можешь придумать что-то реально стоящее, всегда шути о биологии, обязательно унижай чужую семью и сально при этом улыбайся...

... Время отмороженных и лживых "креаторов", увы, никак не закончится. Впрочем, "лечение" подобных фэйковых хронических недугов проще некуда. Разговоры здесь не помогают - отсутствие личной морали делает человека pr-зомби, фэйковым чертом. Только иск на крупную сумму. Легко доказуемое оскорбление чести и достоинства. А взысканные деньги в детские дома, чтобы неповадно было бредить "биологическими вымыслами". Десяток исков и сразу же каждое Нечто, специализирующее на унизительных фэйках, будет отлично знать - за подобное банально разоряют и пускают по миру нагишом...

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