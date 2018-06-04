Фейгин прояснил ситуацию с обменом Сущенко

Украинского журналиста Романа Сущенко, которого в России посадили на 12 лет по обвинению в шпионаже, могут обменять на арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV российский адвокат Сущенко Марк Фейгин.

По мнению Фейгина, Вышинского точно обменяют, поскольку Москва заинтересована в его возвращении.

"Вопрос, на кого обменять - на Сенцова или Сущенко - открытый, но есть выбор, на кого. У Украины есть список из 23 российских граждан - в основном российских военнослужащих, которые были взяты в плен на Донбассе, но не только - сотрудники спецслужб там тоже имеются. Поэтому там обменного материала достаточно", - отметил адвокат.

"Все решает Москва - если Москва решится обменять Вышинского на Сущенко, значит, вернется Сущенко", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Московский городской суд приговорил незаконно удерживаемого украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам строгого режима. Прокуроры настаивали на 14 годах тюрьмы.

Позже появилась реакция президента Украины. Петр Порошенко заявил, что "подобными приговорами Кремль демонстрирует панический страх".

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