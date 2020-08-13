Фейгин предложил Украине вернуть ядерный статус из-за агрессии России

Виктория Довгань Политика 04:48, 13.08.2020

В условиях неэффективности Будапештского меморандума Украине есть смысл задуматься о возвращении себе ядерного статуса.

Об этом в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Романа Цимбалюка заявил российский адвокат, блогер Марк Фейгин. По его мнению, этот шаг мог бы стать лучшей гарантией суверенитета нашего государства в будущем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ну, если Будапештский меморандум не работает, если он не дал искомой территориальной целостности, защиты страны, ее гарантов в лице Великобритании, США и России, может быть, Украине подумать над тем, чтобы стать пороговой страной с получением ядерного оружия? Может быть, это сильно укрепит ее суверенитет?" – предположил он.

"Мы видим, как те, кто обладает даже не самим ядерным оружием, а пороговые страны, мягко говоря, с ними как-то не особо хотят связываться. Ядерный клуб расширяется, хотим мы этого или нет. Приходится защищать свой суверенитет, тем более, когда ты имеешь такое соседство", – добавил Фейгин, намекая на страну-агрессора Россию.

Напомним, что пороговые страны – это государства, которые приняли решение о создании собственного ядерного или другого вида оружия массового уничтожения.

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