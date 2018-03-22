Фейгин пояснил, что возмущает в звонке Трампа к Путину

Украине в силу ряда объективных причин не следует беспокоиться о том, что президенты США и России обсуждали "внутриукраинский" кризис.

"Гораздо более показательным является сам факт того, что Трамп поздравил Путина с избранием на пост", - сказал "Обозревателю" российский адвокат Марк Фейгин.

"Это знаковое поведение. Только что отравили Скрипаля, выслали российских дипломатов из Лондона… "Это протокол", - заявляет Белый дом. Ну, знаете, протокол – это такая растяжимая вещь. А чего ж тогда они не поздравляют Ким Чен Ына? Это ведь тоже протокол", - возмутился адвокат.

Вместе с тем он заверил: по большому счету, Трампу нечего обсуждать с Путиным в контексте "внутриукраинской ситуации" - прежде всего, по той причине, что такие внешнеполитические решения принимает не президент США, а силовой блок государства, "который действует в совершенно обратном русле".

"Сам Трамп ведь никаких решений по Украине не принимает. Ни санкционных, ни каких-либо иных. Он зачастую останавливает, тормозит какие-то решения, например, как это было с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций", но принимать какие-то принципиальные решения, грубо говоря, признать Крым российским или что-то в этом роде он не может", - добавил Фейгин.

Таким образом, "такие обсуждения ни к чему не ведут", - заверил он.

Как писал "Обозреватель", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили конфликт на Донбассе, при этом употребляя только слово "внутриукраинский".