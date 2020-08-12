Фейгин объяснил, зачем Путину войны в Украине и других странах

Войны и оккупация территорий в Украине и других бывших советских странах необходимы современной России и ее руководству для защиты всего того, что было украдено ранее.

Такое мнение в интервью для YouTube-канала журналиста Романа Цимбалюка выразил российский адвокат Марк Фейгин. Он убежден, что идея "русского мира" является лишь ширмой для меркантильных соображений агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Эта стратегия, с одной стороны, кажется большой глобальной идеей, что эти люди одержимы какой-то идеей, обитатели Кремля, что "мы за русское величие". Но на самом деле все очень утилитарно. Они наворовали столько, что это cтолько уже девать некуда, и надо сохранить, защитить и чтобы тебя за это не расстреляли. А угроза по русской истории очень велика у такого исхода. Просто они книжек не читают", – сказал он.

"У нас был период, когда Путин увлекался Ильиным. Он ни одной книжки не читал, ему все пересказывал Тихон Шевкунов, его духовник бывший. Они просто не понимают, что к чему. И поэтому в этом смысле "мишени" не случайные. Это и Грузия была, и часть Молдовы, и Украина, что тоже понятно. Ну и Беларусь. Это такой аппетитный кусок, который они не могут не проглотить", – считает Фейгин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фейгин спрогнозировал, что шанс на окончание российско-украинского конфликта появится только тогда, когда лидер страны-агрессора Владимир Путин исчезнет из ее власти. По его словам, в нынешних обстоятельствах фамилия президента Российской Федерации и сама она – это тождественные вещи.