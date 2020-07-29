Федине вручили обвинительный акт по 'делу' об угрозах Зеленскому: она мощно обратилась к президенту

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина сообщила, что ей вручили обвинительный акт по делу о якобы угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом она рассказала во время включения в эфире телеканала "Прямой". Она отметила, что президент не воспользовался случаем отозвать свое заявление, поэтому его будут ждать в зале суда в качестве потерпевшего.

"На самом деле этот обвинительный акт является итогом так называемого процесса следствия, после вручения обвинительного акта дело передается непосредственно в суд. У нас с Марусей и другими фигурантами подобных "дел" было все-таки мнение, что президенту не захочется быть опущеным до уровня потерпевшего, возможно его кто-то подставил. Но пока дело передается в суд и в этот суд должен прийти потерпевший и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем в наших словах угроза его жизни", – отметила Федина.

Она также напомнила, что в ее так называемому "делу" были задействованы значительные государственные ресурсы, в то время как страна нуждается в защите на фронте.

"Мы помним недавнее дело, когда четыре дня не было никого, чтобы вытащить нашего бойца с передовой, он истекал там кровью, ожидая помощи, и, к сожалению, его не удалось спасти. В это время, когда в государстве не нашло никого спасать нашего защитника, в моем деле задействовано как минимум 9 следователей, 13 прокуроров. Только на экспертизы израсходовано 80 тысяч гривен, только на зарплаты за один месяц потрачено несколько сотен тысяч гривен. Оказывается, большей угрозы существованию государства не существует", – возмущается Федина.

"Хочу подчеркнуть, за какие слова мне инкриминируется преступление – это три фразы "А знаешь, там стреляют", "А знаешь, там разрываются гранаты", "Кто-то думает, что он бессмертен". То есть эти три вещи, которые непосредственно касаются отвода войск в Золотом, после чего были захвачены и наши позиции, и погибли военнослужащие, в результате тех отводов созданы новые минные поля, сепары захватили наши позиции, оказывается там не стреляют, оказывается это угроза", – отмечает София Федина.

Она отметила, что подобные дела – это шаг к тотальной цензуры в стране.

"Это первая ласточка к тотальной цензуры и тотального рождения тоталитаризма в нашей стране, когда у нас есть большой Зе, который боится большого Пу и в результате будет наказывать каждого, кто говорит правду о ситуации на передовой", – считает Федина.

"Этот процесс будет возвращен нами в другую сторону. Мы будем судить президента Зеленского в качестве потерпевшего, мы будем судить ГБР и Генеральную прокуратуру как тех, которые предали Украину", – предостерегла народный депутат.

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат София Федина сообщила, что в ее адрес стали поступать угрозы после того, как она раскритиковала Владимира Зеленского за визит в Золотое на Донбасс, заговорив о "случайном убийство" президента.

Вскоре из-за скандальное заявление на Федину завели уголовное дело за "призыв к убийству человека и свержения государственной власти".

Следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийства президента Владимира Зеленского нардепу Софие Федине.