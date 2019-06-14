Федина: Украина в НАТО – это залог мира через победу

Член политсовета партии "Европейская солидарность", "голос" львовского Майдана, волонтер София Федина убеждена, что только членство Украины в НАТО будет гарантировать мир и безопасность каждому украинцу.

Об этом, как сообщает пресс-служба "ЕС", она сказала в эфире телеканала "Прямой". "Для себя указателями в политике и в работе в Верховной Раде я определила несколько основных моментов. Первое – это европейская и евроатлантическая интеграция. И когда мы говорим о НАТО, я бы хотела, чтобы очень много людей осознали, что если бы мы были членами Североатлантического альянса, то один выстрел в украинского солдата означал бы выстрел в весь альянс. И если бы за нашей спиной стоял надежный тыл многих союзников, которые бы показали зубы каждому агрессору, Россия бы не стреляла в нас, и наши бойцы не погибали бы", – отметила Федина.

София Федина Пресс-служба "ЕС"

По ее словам, достижение членства в Североатлантическом альянсе – это залог мира через победу, залог безопасности и будущего государства.

"Многие говорят, что нам прежде всего нужны социальные законы, потому что НАТО, ЕС, Томос, армию на хлеб не намажешь, а я скажу важнее, когда у нас будет безопасная, сильная, экономически развитая страна, в которой будут действовать стандарты НАТО и ЕС. Это означает, что у каждого из нас будет достойная пенсия, достойная зарплата и мы будем жить как полноценные европейцы", – добавила член политсовета партии "Европейская солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" обнародовала первую 50-ку избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах 21 июля.

Почти половина кандидатов не были в парламенте, более 30 процентов – женщины. Каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз, которые проводились ОО "Солідарна справа громад".

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