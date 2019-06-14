ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

Федина: Украина в НАТО – это залог мира через победу

1.2тЧитать материал на украинском

Член политсовета партии "Европейская солидарность", "голос" львовского Майдана, волонтер София Федина убеждена, что только членство Украины в НАТО будет гарантировать мир и безопасность каждому украинцу.

Об этом, как сообщает пресс-служба "ЕС", она сказала в эфире телеканала "Прямой". "Для себя указателями в политике и в работе в Верховной Раде я определила несколько основных моментов. Первое – это европейская и евроатлантическая интеграция. И когда мы говорим о НАТО, я бы хотела, чтобы очень много людей осознали, что если бы мы были членами Североатлантического альянса, то один выстрел в украинского солдата означал бы выстрел в весь альянс. И если бы за нашей спиной стоял надежный тыл многих союзников, которые бы показали зубы каждому агрессору, Россия бы не стреляла в нас, и наши бойцы не погибали бы", – отметила Федина.

Новости
"Хотим защитить Украину": Порошенко назвал главные позиции "Европейской солидарности"

София Федина

София Федина

Пресс-служба "ЕС"

По ее словам, достижение членства в Североатлантическом альянсе – это залог мира через победу, залог безопасности и будущего государства.

"Многие говорят, что нам прежде всего нужны социальные законы, потому что НАТО, ЕС, Томос, армию на хлеб не намажешь, а я скажу важнее, когда у нас будет безопасная, сильная, экономически развитая страна, в которой будут действовать стандарты НАТО и ЕС. Это означает, что у каждого из нас будет достойная пенсия, достойная зарплата и мы будем жить как полноценные европейцы", – добавила член политсовета партии "Европейская солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" обнародовала первую 50-ку избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах 21 июля.

Почти половина кандидатов не были в парламенте, более 30 процентов – женщины. Каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз, которые проводились ОО "Солідарна справа громад".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Софія Федина
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность"НАТО
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
4
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Кто тебе мешает?! Собрала чемодан и найух в НАТО))) мандавошек разводить уродина на другой территории будешь, до которой людям нет дела.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Северг Олег
Северг Олег
И кстати, а ведь если бы это всё происходило бы в 30-е годы прошлого века,то эта мразь говорила бы те же самые слова но вместо слов НАТО и ЕС у неё были бы Вермахт, Рейх и СС. Это к тому, что нам русским пора начать понимать с кем мы имеем дело и перестать жевать эту прокисшую жвачку про "братский народ". Это враги, которых пока не поздно нужно уничтожать
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Северг Олег
Северг Олег
Только членство в Межгалактическом Военно - Оборонном союзе Семи Чёрных Звёзд обеспечит Украину надёжным щитом и обезопасит границы Украины. Членство в нём гораздо более реально чем в НАТО, главное подавать заявку. Для этого надо телеграфировать на Марс каждую последнюю пятницу месяца.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel