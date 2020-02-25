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25 февраля • обновлено в 14:52
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Федина предупредила Зеленского об угрозе снайперов

6.6т
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Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" София Федина заявила, что приехав на Донбасс в светлой рубашке, президент Украины Владимир Зеленский мог стать легкой "мишенью" для российских снайперов.

В этой связи у нее возникли серьезные претензии к охране первого лица государства. Видео с таким предостережением парламентария опубликовали на Telegram-канале PavlovskyNews (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

София Федина

София Федина

Скриншот видео

"На передовой стреляют, на передовой разрываются гранаты, на передовую опасно приезжать в белой или голубенькой рубашечке. Я еще раз напомню, что с начала 2020 года очень активизировались снайперы. А как только ты выделяешься на фоне, это значит, что вражеские снайперы работают. И у меня, кстати, огромные вопросы к службе безопасности президента. Кто его пустил в такой яркой рубашечке на передовую 26 октября?" – вспомнила Федина об осеннем визите президента на Донбасс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Федина рассказала, что в ее адрес стали поступать угрозы после того, как она раскритиковала Зеленского за визит в Золотое на Донбасс и заговорила о вероятном "случайном убийстве" президента.

  • Вскоре за скандальное заявление на Федину завели уголовное дело за "призыв к убийству человека и к свержению государственной власти".

  • Следователи ГБР направили в Офис генпрокурора проект сообщения о подозрении в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому нардепу Софии Федине.

  • Нардеп отреагировала на этот шаг и заявила, что в Украине стало преступлением защищать государство и бороться за свою страну.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский София Федина
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Комментарии
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Вот так и готовятся ликвидации - сначала рассказывают про злых врагов, а потом сами же и ликвидируют, но все подозрения уже на врагов. Вывод: Зелеку действительно угрожает опасность, но от внутреннего врага.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
У него с ВВП такая договоренность, а светлая рубашка - дресс-код, чтоб снайпер сразу идентифицировал и случайно не выстрелил. Кстати, свидомые, все признаки зрады на лицо!
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фил филька
фил филька
пару раз вызвали на допрос и какая перемена!)))
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фил филька
фил филька
Ukraine The, ну по крайне мере вывод о том что воду лучше в ж о п е все таки удерживать, сделала))
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3
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Ukraine The
Ukraine The
фил филька, да не) самка раGуля продолжает стращать пианиста. Это она ему прозрачно намекает, как и до этого. Просто делает это в такой форме и с помощью "российских снайперов". Чтоб не могли обвинить в угрозах жизни пианисту.
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