Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" София Федина заявила, что приехав на Донбасс в светлой рубашке, президент Украины Владимир Зеленский мог стать легкой "мишенью" для российских снайперов.

В этой связи у нее возникли серьезные претензии к охране первого лица государства. Видео с таким предостережением парламентария опубликовали на Telegram-канале PavlovskyNews (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

София Федина Скриншот видео

"На передовой стреляют, на передовой разрываются гранаты, на передовую опасно приезжать в белой или голубенькой рубашечке. Я еще раз напомню, что с начала 2020 года очень активизировались снайперы. А как только ты выделяешься на фоне, это значит, что вражеские снайперы работают. И у меня, кстати, огромные вопросы к службе безопасности президента. Кто его пустил в такой яркой рубашечке на передовую 26 октября?" – вспомнила Федина об осеннем визите президента на Донбасс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Федина рассказала, что в ее адрес стали поступать угрозы после того, как она раскритиковала Зеленского за визит в Золотое на Донбасс и заговорила о вероятном "случайном убийстве" президента.

Вскоре за скандальное заявление на Федину завели уголовное дело за "призыв к убийству человека и к свержению государственной власти".

Следователи ГБР направили в Офис генпрокурора проект сообщения о подозрении в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому нардепу Софии Федине.

Нардеп отреагировала на этот шаг и заявила, что в Украине стало преступлением защищать государство и бороться за свою страну.

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