ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ,

Это ошибка. Так в своё время прокомментировал казнь герцога Энгиеского Жозеф Фуше (ошибочно приписывается Тайлерану)

Так вот то, что Президент Зеленский не подготовил страну к возвращению более 100 тысяч путешественников и заробитчан во время пандемии, - больше чем преступление. Это фатальная ошибка.

Украина имела почти 2 месяца (!!!!!!!) отсрочки. Два месяца, когда вся Европа уже была в эпидемии, а у нас ничего не было, за исключением одиночных случаев "непонятной", в отсутствии тестов, пневмонии. Как будто сама Вселенная так распорядилась, давая время нашей Стране и Ее новому молодому Президенту подготовиться к встрече не только с людьми, но и с Covid-19. Ещё раз, ребята. Мы имели почти 60 дней для того, чтобы произвести, изготовить или закупить все необходимое.

Надо было спокойно Наладить алгоритм взаимодействия всех служб: начиная с МОЗа и заканчивая МЧС и МО для карантина и изоляции десятков тысяч потенциальных носителей. Санатории, отраслевые профилактории, гостиницы, отдельные мед учреждения, военно-полевые госпитали. Этого вполне было бы достаточно, чтобы одновременно принять более 60 тысяч наших граждан на 14-дневный карантин.

К этому моменту все необходимое уже должно было быть в распоряжении ВСЕХ лечебных учреждений. В том числе, разработана логистика доставки людей с Борисполя и ж/д вокзалов в указанные места. Выделены бригады иммунологов и инфекционистов, с привлечением специалистов других специальностей и младшего мед персонала. Финансирование всего комплекса мероприятий должны были взять на себя государственный и местные Бюджеты, резервный Фонд и внутренние заимствования. Тогда, мы бы не допустили в страну эпидемию и относительно легко и быстро справились бы с этой проблемой. Более того, в этом случае, нам не нужно было бы идти на жесткие ограничительные меры с закрытием всей сферы услуг.

А что же сделал Президент Владимир Зеленский и вся его команда, начиная с ОПУ, Премьера Гончарука и заканчивая новым Правительством во главе которого стал Денисом Шмыгалем? Ничего, кроме судорожных метаний и телевизионных обращений. Сначала они "не заметили" опустошения Госрезерва и вывоза из страны всего необходимого на миллионы долларов. Затем, не смогли (не захотели) взять под контроль тотальную спекуляцию внутри страны. И наконец, не сумели наладить производство и выпуск тестов ПЦР, масок и защитной спец одежды, и вовремя закупить аппараты ИВЛ и все необходимое оборудования в Китае, Южной Корее и других странах.

Параллельно с этим никто не подготовил медучреждения к "приему гостей". Сегодня люди не столько боятся заболеть, сколько оказаться в больнице. Ну, и вишенкой на торте стала отправка в неоплачиваемый отпуск группы наших ученых, которые практически разработали отечественные тест-системы. Наверное, за ненадобностью.

Главное, чем занимался Президент и его команда все эти долгие два месяца - это пытались продавить (в угоду МВФ) вопрос продажи земли и Закон, отбеливающий тех, кто национализировал Приват. Все. Других задач никто в эти два драгоценных месяца не решал. Все были заняты одним-желанием угодить транснациональным корпорациям. И перераспределяем потоков внутри команды. И все это на фоне полного управленческого хаоса на местах.

Таким образом, персонально Президент Зеленский, приняв популистское решение "по возращению наших граждан на Родину", взял на себя ответственность за то, что в Украину пришла эпидемия коронавируса. Пришла по-настоящему, надолго и с очень плачевными последствиями. Причём, не только в том, что переболеют миллионы наших соотечественников. Основная проблема в стране начнётся после этого, когда у людей закончатся деньги, "ляжет" экономика среднего класса, и на улицу выйдут сотни тысяч безработных, голодных и обреченных людей. И кто им поможет? Никто. И в этом вопросе, Президент и Правительство ничего не сделали, не задумываясь о последствиях и не предложив ни единого компенсатора безработным и малому бизнесу.

В общем, Володимир Зеленський! Вы совершили почти непоправимое. Это больше, чем преступление. Это Ваша фатальная ошибка, расплачиваться за которую будет вся страна...

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал