ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Фарс!" В Госдуме "наехали" на Зеленского из-за переговоров

785Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский превращает тему переговоров с Россией в политический фарс и спектакль.

Об этом заявил депутат непризнанной Украиной Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет в ответ на слова Зеленского об условиях переговоров с Москвой, передает Федеральное агентство новостей.

"Позиция Киева по возможным переговорам напоминает спектакль и политический фарс", — заявил Шеремет.

Новости
"Будет дорого стоить!" Россию припугнули отказом исполнять решение Международного трибунала

По словам депутата, "вместо того чтобы принести извинения за агрессивную политику и искать точки соприкосновения", в Киеве якобы продолжают оказывать давление, подключая "далекие от объективности международные инстанции".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Шеремет заявил, что инцидент в Керченском проливе был "тщательно спланированной акцией для дестабилизации ситуации в Азово-Черноморском регионе". Депутат подчеркнул, что решение международного трибунала необходимо оспаривать, так как международная инстанция, по его мнению, не вправе навязывать России свою волю и вмешиваться во внутренние дела государства.

Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Конечно фарс.Клован играл президента в сериале,а теперь играет в президента.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Панова Светлана
Панова Светлана
Моя благодaрнoсть вceм тeм, ктo покaзал мнe этoт чyдo-сaйт http://difimas.com/ahs43my Пpoстo пройдя опрoc полyчила почти полугoдoвyю зapплатy)) Пользуйтeсь, пoкa eсть вoзможность=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения