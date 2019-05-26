"Фарс!" В Госдуме "наехали" на Зеленского из-за переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский превращает тему переговоров с Россией в политический фарс и спектакль.

Об этом заявил депутат непризнанной Украиной Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет в ответ на слова Зеленского об условиях переговоров с Москвой, передает Федеральное агентство новостей.

"Позиция Киева по возможным переговорам напоминает спектакль и политический фарс", — заявил Шеремет.

По словам депутата, "вместо того чтобы принести извинения за агрессивную политику и искать точки соприкосновения", в Киеве якобы продолжают оказывать давление, подключая "далекие от объективности международные инстанции".

Владимир Зеленский

Шеремет заявил, что инцидент в Керченском проливе был "тщательно спланированной акцией для дестабилизации ситуации в Азово-Черноморском регионе". Депутат подчеркнул, что решение международного трибунала необходимо оспаривать, так как международная инстанция, по его мнению, не вправе навязывать России свою волю и вмешиваться во внутренние дела государства.

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