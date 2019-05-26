"Фарс!" В Госдуме "наехали" на Зеленского из-за переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский превращает тему переговоров с Россией в политический фарс и спектакль.
Об этом заявил депутат непризнанной Украиной Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет в ответ на слова Зеленского об условиях переговоров с Москвой, передает Федеральное агентство новостей.
"Позиция Киева по возможным переговорам напоминает спектакль и политический фарс", — заявил Шеремет.
По словам депутата, "вместо того чтобы принести извинения за агрессивную политику и искать точки соприкосновения", в Киеве якобы продолжают оказывать давление, подключая "далекие от объективности международные инстанции".
Владимир Зеленский
Шеремет заявил, что инцидент в Керченском проливе был "тщательно спланированной акцией для дестабилизации ситуации в Азово-Черноморском регионе". Депутат подчеркнул, что решение международного трибунала необходимо оспаривать, так как международная инстанция, по его мнению, не вправе навязывать России свою волю и вмешиваться во внутренние дела государства.
Пленные украинские моряки
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.
Напомним, 25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
Ранее в МИД Украины спрогнозировали, что Россия выполнит решение Международного морского трибунала по захваченным в плен украинским морякам, однако сделает это в присущей Кремлю манере.
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