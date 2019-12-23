"Фантомные боли": скандальному заявлению Путина об Украине дали объяснение

Президент России Владимир Путин демонстрирует "фантомные боли", заявляя о претензиях на "исконно русские земли" в составе Украины.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Олег Стариков. По его мнению, после заявления Путина есть риск усиления политического и экономического давления РФ на Украину.

"Это фантомные боли. В мюнхенской речи 2008 года Путин заявил, что распад Советского Союза был стратегической геополитической ошибкой. Это фантомные боли, которые через президента РФ вся элита высказывает", – подчеркнул военный эксперт.

По его прогнозу, после заявления президента РФ "никаких вооруженных военных действий" от Кремля ожидать не следует.

"Они проводят стратегию непрямых действий. У них это записано в военной доктрине и стратегии национальной безопасности. Будет дипломатическое давление, экономическое, информационное… Мы должны противодействовать, и наши структуры, которые этим занимаются, должны быть на высоком уровне", – отметил Стариков.

Как отметил военный эксперт, все зависит от Украины: "Чем мы будем сильнее, сплоченней, тем больше вероятность, что никаких гибридных способов нападения на Украину не будет".

ria.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин назвал Причерноморье и восточную часть Украины "исконно русскими территориями" и пообещал разобраться с этим.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ответ назвал слова Путина манипуляцией.

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