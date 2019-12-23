Главная Новости
23 декабря • обновлено в 19:07
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Фантомные боли": скандальному заявлению Путина об Украине дали объяснение

1.1т
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин демонстрирует "фантомные боли", заявляя о претензиях на "исконно русские земли" в составе Украины.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Олег Стариков. По его мнению, после заявления Путина есть риск усиления политического и экономического давления РФ на Украину.

"Это фантомные боли. В мюнхенской речи 2008 года Путин заявил, что распад Советского Союза был стратегической геополитической ошибкой. Это фантомные боли, которые через президента РФ вся элита высказывает", – подчеркнул военный эксперт.

Новости
"Путин ударит кулаком по Украине": офицер заявил о новой опасности

По его прогнозу, после заявления президента РФ "никаких вооруженных военных действий" от Кремля ожидать не следует.

"Они проводят стратегию непрямых действий. У них это записано в военной доктрине и стратегии национальной безопасности. Будет дипломатическое давление, экономическое, информационное… Мы должны противодействовать, и наши структуры, которые этим занимаются, должны быть на высоком уровне", – отметил Стариков.

Как отметил военный эксперт, все зависит от Украины: "Чем мы будем сильнее, сплоченней, тем больше вероятность, что никаких гибридных способов нападения на Украину не будет".

"Фантомные боли": скандальному заявлению Путина об Украине дали объяснение

ria.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин назвал Причерноморье и восточную часть Украины "исконно русскими территориями" и пообещал разобраться с этим.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ответ назвал слова Путина манипуляцией.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Российско-украинский конфликт
Персоны
Олег Стариков Владимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Это типа как боли украинских патриотов о Крыме?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как у х.охлов с Крымом)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги