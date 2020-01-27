"Фанаты диктатуры": ПАСЕ жестко предупредили о возвращении России

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы может обернуться тем, что РФ останется безнаказанной в рамках международного права.

Об этом в блоге на Ghall написал бывший сотрудник СНБО Украины Николай Абрамов.

"Пока в странах ЕС конституционные реформы в РФ называются действиями в "неевропейском духе", сами европейские институции, принимающие россиян, все больше и больше дискредитируются. Уже сейчас встает резонный вопрос, если Совет Европы не защищает фундаментальные ценности европейской цивилизации и права человека, потворствуя России, то на что ежегодно уходят 437 млн. евро тех же европейских налогоплательщиков, чьи средства наполняют бюджет данной международной правительственной организации", – отметил он.

Возвращение РФ в ПАСЕ

Абрамов добавил, что 27 января началась новая сессия ПАСЕ, где впервые с января 2015 года полноценно была представлена делегация страны-агрессора.

"Один из архитекторов возвращения РФ в ПАСЕ немецкий депутат от социалистов Франк Швабе подготовил документ, делающий невозможными любые санкции против россиян. Речь идет о разработке новой санкционной процедуры, более сложной, чем существующая сейчас. Если раньше за жесткие нарушения принципов Совета Европы санкции выставляла ассамблея, то теперь предлагают, чтобы санкции утверждали сразу три органа: Комитет министров Совета Европы, генеральный секретарь и сама ПАСЕ", – акцентировал он.

Абрамов подчеркнул, что данное нововведение может окончательно оставить Россию безнаказанной.

"Очень грустно наблюдать, как с таким трудом дом европейских ценностей, который раньше являл пример для всего мира, теряет свой блеск, и превращается в место почитателей деструктивной кремлевской диктатуры", – подытожил экс-сотрудник СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января более тридцати делегатов ПАСЕ поддержали инициативу украинцев и поднялись с мест в знак протеста против участия в заседаниях России.

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