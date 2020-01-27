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27 января • обновлено в 15:13
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"Фанаты диктатуры": ПАСЕ жестко предупредили о возвращении России

2.1т
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Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы может обернуться тем, что РФ останется безнаказанной в рамках международного права.

Об этом в блоге на Ghall написал бывший сотрудник СНБО Украины Николай Абрамов.

"Пока в странах ЕС конституционные реформы в РФ называются действиями в "неевропейском духе", сами европейские институции, принимающие россиян, все больше и больше дискредитируются. Уже сейчас встает резонный вопрос, если Совет Европы не защищает фундаментальные ценности европейской цивилизации и права человека, потворствуя России, то на что ежегодно уходят 437 млн. евро тех же европейских налогоплательщиков, чьи средства наполняют бюджет данной международной правительственной организации", – отметил он.

Возвращение РФ в ПАСЕ

Возвращение РФ в ПАСЕ

Абрамов добавил, что 27 января началась новая сессия ПАСЕ, где впервые с января 2015 года полноценно была представлена делегация страны-агрессора.

"Один из архитекторов возвращения РФ в ПАСЕ немецкий депутат от социалистов Франк Швабе подготовил документ, делающий невозможными любые санкции против россиян. Речь идет о разработке новой санкционной процедуры, более сложной, чем существующая сейчас. Если раньше за жесткие нарушения принципов Совета Европы санкции выставляла ассамблея, то теперь предлагают, чтобы санкции утверждали сразу три органа: Комитет министров Совета Европы, генеральный секретарь и сама ПАСЕ", – акцентировал он.

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Абрамов подчеркнул, что данное нововведение может окончательно оставить Россию безнаказанной.

"Очень грустно наблюдать, как с таким трудом дом европейских ценностей, который раньше являл пример для всего мира, теряет свой блеск, и превращается в место почитателей деструктивной кремлевской диктатуры", – подытожил экс-сотрудник СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января более тридцати делегатов ПАСЕ поддержали инициативу украинцев и поднялись с мест в знак протеста против участия в заседаниях России.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор ПАСЕ
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Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Совершенно не понимаю политику "Обозревателя"… Я уже свыкся с тем, что гордое заявление "комментарии не модерируются" вовсе не означает, что комментарии действительно не модерируются, но… Специально сделал скриншот своего каммента, который я три раза, всячески видоизменяя, безуспешно пытался опубликовать: https://www.bilder-upload.eu/upload/774df5-1580130295.png - объясните мне, ради Бога, в чём именно крамола?
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина ведёт вoйну против своих же граждан. Украина, пшла вон из ПАСЕ!
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Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, фашистская подстилка, сдрысни с сайта.
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0
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
«Жертвы парламентского абopта. Украинская делегация возвращается в ПАСЕ. Тихо, склонив головы. А сколько шума было, когда выходили, сколько чyбов повыдергано, сколько писем султану понаписали. Сейчас коллективно будут надувать натруженные гyбы Леши Гончаренко и рассказывать, что именно так с самого начала все и задумали. Чтобы сохранить лицо.
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