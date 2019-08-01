Фальсификаторам выборов в Раду грозит 10 лет тюрьмы - прокуратура

В Запорожской области разгорелся скандал. Протоколы на внеочередных выборах в Верховную Раду по ИО №80 (м.Мелитополь с пригородом) были подписаны членами избирательной комиссии еще до подсчета голосов и объявления результатов волеизъявления.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил руководитель Мелитопольской местной прокуратуры Константин Бандура. По его словам, завизированные шестью членами УИК пустые протоколы были обнаружены в комиссии №230755, расположенной в УВК №16, по избирательному округу №80.

Для членов данной избирательной комиссии Мелитопольская местная прокуратура требует максимального наказания, указанного в санкции ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Украины, а именно — лишения свободы на срок до 10 лет.

Также Константин Бандура сообщил о расследовании нарушений избирательного законодательства на участковых избирательных комиссиях №230292 и №230293.

В частности, там во время волеизъявления на внеочередных выборах в Верховную Раду по избирательному округу №80 состоялись:

• голосования членом УИК более чем одним бюллетенем

• голосования избирателем более чем одним бюллетенем

• голосования избирателем за пределами избирательной кабинки.

"Нарушение избирательного законодательства на участковых избирательных комиссиях №230292, №230293З были зафиксированы на видео и показаны в телеэфире", — подчеркнул руководитель Мелитопольской местной прокуратуры.

По словам Константина Бандуры, данным фальсификаторам выборов по избирательному округу №80 грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что на внеочередных выборах в Верховную Раду по избирательному округу №80 (Мелитополь с пригородом), согласно решению ОИК, победил действующий мэр Мелитополя Сергей Минько. Его разрыв с ближайшим соперником составил около 2400 голосов.

Количество избирателей на участках, где были зафиксированы фальсификации выборов, – более шести тысяч человек.

Сергей Минько Портал Акцент

Как сообщал OBOZREVATEL, деятельность городского головы Мелитополя Сергея Минько в течение пяти лет нанесла колоссальный ущерб бюджету и интересам города. Депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.

Также скандальный мэр Минько принимал участие в пророссийских митингах в Мелитополе. Под флагом страны-агрессора он призывал жителей города к проведению сепаратистского референдума и обещал добиться торговли с Таможенным союзом.

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