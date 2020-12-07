Похоже санкции России совсем не на пользу, иначе как ещё можно объяснить попытку Москвы осуществить масштабную псевдо-легализацию ОРДЛО, целью которой является снятие с России ответственности как стороны конфликта.

Напомню, что на прошлой неделе РФ попыталась представить банальную конференц-связь между российскими представителями в Совбезе ООН и марионеточными властями, подконтрольными Москве, за некое выступление представителей непризнанных республик на заседании Совета безопасности ООН.

И вот забавно, но Zoom-конференция в российских СМИ федерального значения была названа как “Донбасс предложил в ООН свой “план-Б” – новый референдум”. И это заголовок РИА-Новости, а не сайта серого сегмента, то есть, масштаб ИПСО, как мы можем видеть, довольно серьезный и не имеет временного характера.

И вправду, характер данное ИПСО будет иметь довольно долгоиграющий. Например, сразу после этого абсурдного “выступления” в ООН, один из главарей так называемой “ЛНР” Родион Мирошник, которого представили как представителя минской ТКГ, появился в эфире пророссийского телеканала "Наш" и обвинив Украину в несоблюдении Минских договоренностей, заявил, что "Донбасс не находится в составе Украины", а Россия не является стороной конфликта.

Причем, сепаратист перешёл все возможные границы вранья, сообщив, что оружие у сепаратистов на оккупированных территориях не от России и не просто трофейное, отобранное у ВСУ, как утверждали российские и пророссийские пропагандисты, но купленное у Украины! Интересно, как Мирошник объяснил бы наличие у сепаратистов уникальных образцов российского оружия, которое даже на экспорт не поставлялось. Например, БПМ-97 “Выстрел” и многие другие.

То есть, псевдо-представитель ТКГ в Минске выдал на-гора целый ворох нарративов, якобы снимающих с России ответственность за оккупацию части территории Украины и вторящих пропаганде о “референдуме” и некой независимости непризнанных республик.

Подобная игра ведётся в том числе и для того, чтобы ввести элемент прямых переговоров между Киевом и представителями непризнанных республик, что так же будет способствовать утверждению нарратива о том, что Россия не является стороной конфликта и как итог, поспособствует смягчению, либо частичному снятию санкций.

Насколько действенной будет данная ИПСО – покажет время, но очевидно, что первая попытка вывести метастазы “русского мира” на уровень Совбеза ООН вышла комом и, единственный кто поверил в этот дешёвый цирк – исключительно российский и пророссийский потребитель информационного фаст-фуда.

В свою очередь, следует понимать, что точно так же как международное сообщество никогда не признает непризнанные республики и не допустит их легализации на международном уровне, точно так же Россия не будет оставлять попыток для их “легализации” как минимум на уровне своего информационного пространства.