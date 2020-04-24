"Фактов никаких нет": экс-глава ГФС Верланов обратился в прокуратуру из-за обвинений Уманского

Экс-глава ГФС Сергей Верланов считает, что заявление бывшего министра финансов Игоря Уманского о наличии схем "скрутки" НДС на таможне и в налоговой – неправда и якобы никаких настоящих фактов тот не предоставил. Из-за этого Верланов подал на Уманского заявление в Офис генпрокурора.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". Верланов заявил, что Уманский предоставил не факты, а "распечатки А4", которые на временной следственной комиссии "разберут на атомы".

"Насчет того, что говорил Игорь Уманский: во-первых, фактов, о которых он говорил, никаких нет. Это какие-то распечатки А4, которые говорят о том, что кто-то что-то недоплачивает. Я абсолютно убежден, что мы на временной следственной комиссии в следующие 6 месяцев разложим это на атомы. И мы поставим точку в этом деле", – заявил он.

Сергей Верланов Скриншот из видео

На это глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко ответила, что на заседание комиссии пришли действующие налоговики, которые якобы подтвердили наличие схем. Верланов же сказал, что нужно расследовать это дело тщательнее, а не один день.

"За один день что-то сказать – это абсолютно не отвечает здравому смыслу. Давайте поработаем полгода, там есть отличные специалисты. И мы докажем, что в моей команде никаких схем не было. Мы с этим боролись, причем очень качественно. Очень хорошо, что парламент принял к сведению то, что мы будем изучать весь 2019 год. Потому что мы посмотрим как работала предыдущая команда, как работали мы, сделаем все выводы", – сказал он.

Кроме того, Верланов сообщил, что 23 апреля подал на Игоря Уманского заявление в Офис генерального прокурора Украины относительно неправдивого сообщения о преступлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за публикаций о "скрутках" бывший министр финансов Игорь Уманский вступил в публичный спор с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Глава правительства утверждал, что заявления Уманского это популизм, а экс-министр назвал слова премьера "странными" и "поверхностными".

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