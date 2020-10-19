Facebook удалил аккаунт "российского агента" Деркача

Facebook удалил аккаунт внефракционного народного депутата Украины Андрея Деркача, которого в США назвали "российским агентом".

Как сообщает BuzzFeed, он нарушил политику социальной сети.

Представитель компании рассказал изданию, что это связано с попыткой повлиять на выборы в США.

"Мы удалили эту учетную запись и эту страницу за нарушение нашей политики в отношении использования нашей платформы людьми, участвующими в операциях по оказанию влияния на выборы", – пояснил он.

Напомним, что министерство финансов США ввело персональные санкции против Андрея Деркача и трех россиян.

В американском посольстве пояснили, что ограничительные меры могут распространяться на всех, кто будет вести бизнес с нардепом. Также Деркача назвали "активным агентом российских спецслужб".

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство в отношении нардепа.