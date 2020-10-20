Facebook удалил аккаунт "российского агента" Деркача
Нардепа в США назвали "активным агентом российских спецслужб"
Ранее против Андрей Деркача и троих россиян были введены санкции
Facebook удалил аккаунт внефракционного народного депутата Украины Андрея Деркача, которого в США назвали "российским агентом".
Как сообщает BuzzFeed, он нарушил политику социальной сети.
Представитель компании рассказал изданию, что это связано с попыткой повлиять на выборы в США.
"Мы удалили эту учетную запись и эту страницу за нарушение нашей политики в отношении использования нашей платформы людьми, участвующими в операциях по оказанию влияния на выборы", – пояснил он.
Напомним, что министерство финансов США ввело персональные санкции против Андрея Деркача и трех россиян.
В американском посольстве пояснили, что ограничительные меры могут распространяться на всех, кто будет вести бизнес с нардепом. Также Деркача назвали "активным агентом российских спецслужб".
Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство в отношении нардепа.