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Уже в марте: Facebook раскроет заказчиков политрекламы и их бюджеты

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С 18 марта Facebook введет верификацию заказчиков политической рекламы и публично разместит базу данных украинской политагитации.

Также можно будет сопоставить рекламные бюджеты политиков. Об этом Движению "Честно" сообщил руководитель корпоративных коммуникаций Facebook в Центральной и Восточной Европе Ян Щегенны.

"В середине марта мы запустим инструменты для того, чтобы сделать политическую рекламу (для Украины. — Ред.) на Facebook прозрачной. От рекламодателей будут требовать обнародовать, кто именно платит за политическую рекламу. Мы будем сохранять эти данные в течение семи лет в публичной библиотеке. Там будет содержаться информация о том, как реклама распространялась, например, диапазон расходов, показателей, а также демография о тех, кто видел рекламу, их возраст, пол и локацию", — рассказал в письме Щеґенны.

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Такая база данных политической рекламы уже содержит архивы из США, Великобритании, Индии и Бразилии.

Щеґенны добавил, что корпорация глобально блокирует и удаляет фиктивные учетные записи, ограничивает распространение ложной информации.

Так, в феврале Facebook временно распространил на Украине запрет покупать избирательную рекламу из-за рубежа.

"Например, недавно мы удалили ряд учетных записей и страниц в Facebook и Instagram, которые, будучи частью сети, которая возникла в России и действует в Украине, привлекались к скоординированной неавтентичному поведению", — написал Щеґенны.

Он добавил, что для лучшего понимания ситуации в стране Facebook сотрудничает с Центральной избирательной комиссией Украины, фактчекерамы, исследователями и общественными активистами.

Как известно, расходы на политрекламу в Facebook — существенная дыра в прозрачности отечественных политических финансов, на которую обращают внимание профильные агентства и общественные организации. По словам управляющего партнера коммуникационной группы PlusOne Максима Саваневского, все шаги, которые соцсеть осуществляет в рамках "контроля за манипуляциями", были вызваны "давлением со стороны отдельных политиков в США", пишет он в блогах "УП".

"Новые правила существенно осложнят работу украинских политиков в интернетах, ведь теперь придется светить суммы денег, потраченные на рекламу. Вероятно, часть бюджетов перейдет из Facebook/Instagram к Google, который пока не заморачивается процедурами идентификации рекламодателей", — считает он.

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С 18 марта должно измениться такое:

  • Вся политическая реклама будет маркироваться сообщению "Paid for by..." — то есть будет указываться, кто заплатил за политическую рекламу.

  • До 18 марта страницы, которые запускают рекламу, обязаны пройти процесс идентификации.

  • Если вы хотите запускать рекламу, то необходимо подтвердить свою личность.

  • Процесс просмотра документов продлится до 48 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководители социальной сети Facebook обнаружили четыре кампании из России и Ирана, которые направлены на распространение недостоверного политического контента. Facebook удалил 652 страницы, учетные записи и группы, которые определил как часть скоординированных кампаний дезинформации. Они ориентировались на США, Великобританию, страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

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Место
Украина
Теги
FacebookВыборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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