Уже в марте: Facebook раскроет заказчиков политрекламы и их бюджеты

С 18 марта Facebook введет верификацию заказчиков политической рекламы и публично разместит базу данных украинской политагитации.

Также можно будет сопоставить рекламные бюджеты политиков. Об этом Движению "Честно" сообщил руководитель корпоративных коммуникаций Facebook в Центральной и Восточной Европе Ян Щегенны.

"В середине марта мы запустим инструменты для того, чтобы сделать политическую рекламу (для Украины. — Ред.) на Facebook прозрачной. От рекламодателей будут требовать обнародовать, кто именно платит за политическую рекламу. Мы будем сохранять эти данные в течение семи лет в публичной библиотеке. Там будет содержаться информация о том, как реклама распространялась, например, диапазон расходов, показателей, а также демография о тех, кто видел рекламу, их возраст, пол и локацию", — рассказал в письме Щеґенны.

Facebook приготовил сюрприз политикам

Такая база данных политической рекламы уже содержит архивы из США, Великобритании, Индии и Бразилии.

Щеґенны добавил, что корпорация глобально блокирует и удаляет фиктивные учетные записи, ограничивает распространение ложной информации.

Так, в феврале Facebook временно распространил на Украине запрет покупать избирательную рекламу из-за рубежа.

"Например, недавно мы удалили ряд учетных записей и страниц в Facebook и Instagram, которые, будучи частью сети, которая возникла в России и действует в Украине, привлекались к скоординированной неавтентичному поведению", — написал Щеґенны.

Он добавил, что для лучшего понимания ситуации в стране Facebook сотрудничает с Центральной избирательной комиссией Украины, фактчекерамы, исследователями и общественными активистами.

Как известно, расходы на политрекламу в Facebook — существенная дыра в прозрачности отечественных политических финансов, на которую обращают внимание профильные агентства и общественные организации. По словам управляющего партнера коммуникационной группы PlusOne Максима Саваневского, все шаги, которые соцсеть осуществляет в рамках "контроля за манипуляциями", были вызваны "давлением со стороны отдельных политиков в США", пишет он в блогах "УП".

"Новые правила существенно осложнят работу украинских политиков в интернетах, ведь теперь придется светить суммы денег, потраченные на рекламу. Вероятно, часть бюджетов перейдет из Facebook/Instagram к Google, который пока не заморачивается процедурами идентификации рекламодателей", — считает он.

С 18 марта должно измениться такое:

Вся политическая реклама будет маркироваться сообщению "Paid for by..." — то есть будет указываться, кто заплатил за политическую рекламу.

До 18 марта страницы, которые запускают рекламу, обязаны пройти процесс идентификации.

Если вы хотите запускать рекламу, то необходимо подтвердить свою личность.

Процесс просмотра документов продлится до 48 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководители социальной сети Facebook обнаружили четыре кампании из России и Ирана, которые направлены на распространение недостоверного политического контента. Facebook удалил 652 страницы, учетные записи и группы, которые определил как часть скоординированных кампаний дезинформации. Они ориентировались на США, Великобританию, страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

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