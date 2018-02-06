Ездившая к главарям "Л/ДНР" Савченко голосовала за отмену "реинтеграции Донбасса"

Внефракционный депутат Надежда Савченко на заседании Рады 6 февраля голосовала за отмену так называемого "закона о реинтеграции Донбасса".

Об этом свидетельствуют данные голосования, опубликованные на сайте парламента.

Законопроект был внесен в Раду "Оппозиционным блоком" и получил 37 голосов "за". 33 голоса за него отдали представители "Оппоблока", остальные 4 - внефракционные нардепы Яков Безбаз, Сергей Мельниченко, Надежда Савченко, а также депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Дехтярчук. "Против" проголосовали 158 нардепов.

На позицию Савченко в Facebook отреагировал блогер и политолог Алексей Голобуцкий.

"Видно, что она уже надоела даже своим кураторам. Рейтинг упал ниже плинтуса, смена визуального имиджа не помогает, постоянное мелькание на телеке только вызывает раздражение. Вот решили ее окончательно слить этим голосованием. Тут уж сложно будет выкрутиться. Разве что с бодуна кнопки перепутала", - написал он.

Как известно, ранее Савченко неоднократно посещала оккупированные территории Донбасса для встреч с главарями террористов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Петр Порошенко заявил, что закон о реинтеграции Донбасса будет подписан им, как только будет передан ему с подписью Парубия.